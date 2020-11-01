Ученые обнаружили фактор, снижающий риск заражения коронавирусом в разы

Люди, которые носят очки, значительно реже заражаются коронавирусом. Об открытии китайских ученых рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов, пишет "РГ".

Профессор добавил, что в Китае ситуация стала очевидной благодаря тому, что подавляющее большинство людей с нарушениями зрения предпочитают носить очки, а не контактные линзы.

Согласно данным исследования, среди заболевших коронавирусом лишь 10% носивших очки.

Если вы носите очки и испытываете неудобство при ношении медицинской маски (запотевание стекол), то можно сменить обычную маску на респиратор, чтобы воздух выходил через клапан, либо обработать стекла специальным раствором от запотевания.

Как ранее писал "Санкт-Петербург.ру", на сегодня в России зарегистрировано рекордное число заболевших - 18 тыс. 665 человек. В Петербурге на 1 ноября за сутки заболели 896 человек.