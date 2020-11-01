В Санкт-Петербурге выявили почти девять сотен новых заболевших

В северной столице снова выросло число новых заболевших за сутки - на 1 ноября их 896. При этом, как сообщает ИЦК, умерли 29 человек, а выздоровели 457.

Отметим, что на коронавирус за сутки обследовали еще около 34 тыс. человек. 3,8 тыс. пациентов находятся под наблюдением врачей. Из них 60 остаются в обсерваторе, 1,3 тыс. — контактные случаи, остальные на самоизоляции.

Всего в РФ выявлено 18 665 новых случаев коронавируса, 245 летальных исходов, 10 259 выздоровевших.

Число заболевших за все время пандемии россиян превышает 1,6 млн человек.