В Санкт-Петербурге выявили 758 новых заболевших

В Санкт-Петербурге на 29 октября выявлено 758 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в ИЦК, умерли за сутки 34 человека, выздоровели 424.

В России за сутки прибавилось 17 717 заболевших. За весь период пандемии переболели более 1,5 млн россиян.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в связи с ростом заболеваемости в северной столице продлили школьные каникулы - до 8 ноября. Власти планируют вернуть школьников на очное обучение 9 ноября, новых мер по дистанционному обучению пока не вводится.

Кроме того, в городе усилен масочный режим и контроль за его соблюдением. Инспекторы работают в метро и на другом транспорте, помогать чиновикам вылавливать нарушителей будет и полиция.