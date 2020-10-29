В НИИ им. Отта временно запретили рожать из-за коронавируса

НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Отта в Санкт-Петербурге приостановил приём пациентов в акушерские отделения. Об этом телеканалу "78" сообщили в медучреждении.

Отмечается, что прием был приостановлен еще 26 октября.



Причиной стало заражение коронавирусом вне лечебного учреждения одного из работников акушерского физиологического отделения. Все работники, контактировавшие с заболевшим, изолированы. Медицинский персонал проходит обследования, а помещения дезинфицируют.



НИИ продолжает оказывать плановую стационарную помощь гинекологическим больным и пациентам в отделении вспомогательных репродуктивных технологий.

НИИ Отта - одно из лучших акушерских медучреждений северной столицы. Здание находится на Васильевском острове.