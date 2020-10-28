1400 коммуналок Петербурга планируют расселить в 2021 году

В Петербурге в следующем году расселят 1400 коммуналок. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Ситуация осложняется из-за иностранных студентов и сотрудников, потому что им намного выгоднее снимать комнату в коммунальной квартире, чем платить за целую квартиру.

Беглов поручил не допускать заселения в свободные комнаты арендаторов. Жилплощади будут продавать оставшимся жильцам. Людям необходимо оказать помощь с оформлением кредитов, отметил градоначальник.

В Санкт-Петербурге сейчас насчитывается порядка 65 тыс. коммунальных квартир.