"Ленэкспо" начал работу по приему пациентов с коронавирусом

В Петербурге на прием пациентов с коронавирусной инфекцией заработал временный госпиталь в "Ленэкспо". Как пишет gazeta.spb.ru, накануне у комплекса заметили небольшую очередь из скорых.

В комитете по здравоохранению рассказали, что «Ленэкспо» за первый день работы - 26 октября - принял 60 пациентов.

Всех больных госпитализировали в павильоны 5 и 5А. Там подготовлены 295 коек и 15 мест для реанимации с аппаратами ИВЛ.

Госпиталь разделен на три цветовые зоны, чтобы обозначить истории болезней пациентов и их анализы.