Владельцы детских игровых комнат просят Смольный их не закрывать

Владельцы игровых комнат для детей в ТЦ обратились к губернатору Санкт-Петербурга с просьбой отменить антикоронавирусные ограничения. Петицию подали через сервис change.org.

Авторы обращения уверяют, что еще одного ограничения бизнес перенести не сможет. Потери не только финансовые, многие сотрудники лишаются работы.

Бизнесмены просят власти снять запрет на деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров с площадью более 50 кв. м и разрешить работу с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Отмечается, что крупные площади позволяют в большей мере соблюдать социальную дистанцию.

Ограничения начали действовать с 26 октября.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", власти решили не ограничивать действие кружков и секций на время продленных школьных каникул.