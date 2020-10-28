В Петербурге будет больше полицейских, проверяющих ношение масок

В Санкт-Петербурге вновь усилят меры по контролю за соблюдением масочного режима в общественных местах и в транспорте. В пресс-службе Дирекции по развитию транспортной системы города и области отметили, что МВД выделило сотрудников, которые вместе с представителями Смольного будут проводить рейды.

Усиление контроля произойдет в четверг, 29 октября.

Контроль соблюдения масочно-перчаточного режима усилят уже в предстоящий четверг, 29 октября.

На нарушителей режима будут составлять протоколы.

Точное число дополнительных сотрудников не сообщается.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", за первый день в городе составили 24 протокола на пассажиров без масок. В рейдах участвовали только чиновники, а теперь присоединится и полиция.