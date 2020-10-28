МФЦ переходят на работу по предварительной записи

Многофункциональные центры в северной столице с 1 ноября переходят на приём документов в режиме предварительной записи. Об этом рассказали в городском Комитете по информатизации и связи, пояснив, что такое решение принято в целях борьбы с коронавирусом.

Всего в Петербурге 57 центров, предварительная запись позволит равномерно распределить потоки заявителей.

Для записи надо зайти на портал госуслуг или позвонить в МФЦ по телефону.

Отметим, что в центрах действуют такие же ограничения, как и во всех общественных местах - обязательны маски, социальная дистанция, использование антисептиков.

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", в городе на 28 октября зафиксировано 727 новых заболевших.