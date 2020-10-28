Власти Петербурга разрешили кружкам работать в каникулы

Учреждения допобразования Санкт-Петербурга во время продленных осенних каникул (две недели) будут работать в обычном режиме. Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина по итогам опроса на своей странице «ВКонтакте».

Потехина отметила, что почти 60% родителей проголосовали за очную работу учреждений. Примерно 10% также предпочли сохранить работу кружков и секций, но с какими-либо ограничениями.

Многие родители, которые голосовали за удаленную работу кружков, считают, что там так же, как и в школах, гуляют вирусы и инфекции. На это Потехина заметила, что дети посещают кружки добровольно.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", каникулы продлены до 8 ноября включительно.