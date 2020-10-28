В Санкт-Петербурге выявили 727 новых заболевших

Автобус протащил по трассе подростка, который застрял в дверях

Беглов сообщил, что город готов к ухудшению ситуации с пандемией

Из-за пандемии Путин поручил оказать поддержку семьям с детьми до 7 лет

Автобус протащил по трассе подростка, который застрял в дверях

Беглов сообщил, что город готов к ухудшению ситуации с пандемией

Из-за пандемии Путин поручил оказать поддержку семьям с детьми до 7 лет

Более 20 заведений оштрафованы в Петербурге за сутки

Как сообщал ранее "Санкт-Петербург.ру", в управлении Роспотребнадзора по северной столице допустили отмену новогодних мероприятий, если заболеваемость будет высокая.

За все время пандемии переболели 1 563 976 человека, умерли 26 935, выздоровел 1 171 301 человек.

В Санкт-Петербурге на 28 октября выявлено 727 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает ИЦК, умерли 57 человек, выздоровели 415.

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