В Санкт-Петербурге выявили 727 новых заболевших

В Санкт-Петербурге на 28 октября выявлено 727 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает ИЦК, умерли 57 человек, выздоровели 415.
Всего по РФ выявлено 16 202 новых случая коронавируса, 346 летальных исходов, 12 361 выздоровевший.
За все время пандемии переболели 1 563 976 человека, умерли 26 935, выздоровел 1 171 301 человек.
Как сообщал ранее "Санкт-Петербург.ру", в управлении Роспотребнадзора по северной столице допустили отмену новогодних мероприятий, если заболеваемость будет высокая.