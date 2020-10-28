Более 20 заведений оштрафованы в Петербурге за сутки

В Санкт-Петербурге к ответственности за нарушения антикоронавирусных ограничений привлекли уже 113 предприятий. Об этом говорится в отчете, опубликованном Ситуационным центром по вопросам соблюдения стандартов безопасности.

Смольный оформил 21 нарушение, а другие ведомства — еще 92.

В частности, штрафы получили 23 петербуржца без СИЗ. Чаще всего нарушителей встречали в метро.

Также инспекторы проверили более 3 тыс. магазинов в разных районах города. Среди лидеров по нарушениям оказались Московский, Красногвардейский и Василеостровский районы.