В Петербурге могут отменить новогодние елки

В Санкт-Петербурге, вероятно, будут отменены новогодние массовые мероприятия, в том числе новогодние елки. Об этом рассказала в эфире телеканала "78" главный санитарный врач города и руководитель управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова.

По ее словам, не стоит ожидать проведения крупных массовых мероприятий в северной столице. Пока под вопросом остаются, главным образом, елки, а также другие празднества, которые проводятся обычно в первые дни года, когда у всех страны длинные выходные.

Башкетова напомнила, что пока заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге и по всей стране растет. Так, в северной столице заболеваемость выросла на 55% по сравнению с сентябрем. К тому же, ситуация не такая, как весной, когда все сидели дома и пандемию можно было контролировать. Сейчас люди продолжают ходить на работу, дети - в школы и т.п.

Отметим, что в Петербурге решили строже следить за соблюдением мер безопасности. А в целом по РФ Роспотребнадзор ввел всеобщий обязательный масочный режим.