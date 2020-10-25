Ученые: У переболевших коронавирусом снижаются умственные способности

После того, как человек переболел коронавирусом, его когнитивные способности ухудшаются. Такие выводы сделали британские ученые, проанализировав 84 тыс. человек.

Уровень IQ после болезни становится ниже, ухудшается память и общие интеллектуальные способности, свидетельствуют данные.

При этом, указывают британские медики, чем тяжелее пациент переносил коронавирусную инфекцию, тем хуже была ситуация с когнитивными последствиями.

В ходе анализа ученые выяснили, что из 84 тысяч испытуемых, переболевших коронавирусом, все пациенты уступали примерно 65% здоровых людей. Возраст сравниваемых был идентичен.

Чаще всего проблемы были с пониманием текста и смысла слов, с решением задач.

Отмечается, что сфера эмоций у переболевших осталась на прежнем уровне.