Врач разъяснил главные ошибки при ношении маски

Россияне в настоящее время относятся к медицинской маске не как к средству профилактики инфекции, а как к элементу, защищающему от штрафов. Такое мнение, передает ТАСС, высказал руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

По его словам, весной люди были насторожены и ответственны, а сейчас расслабились и стали относиться к СИЗ довольно прохладно, маска стала лишь формальностью.

При этом, подчеркнул Зайцев, маска, спущенная на подбородок, от коронавируса не защитит, как и маска, надетая лишь на рот (нос открыт). Также нет толку от масок, которые не меняют регулярно, а носят неделями.

Россияне часто не следят за своими руками, в частности, забывают, что не стоит трогать лицо, нос или глаза, особенно после того, как подержался за поручень в общественном транспорте, нажал на кнопку домофона, лифта или банкомата.

Еще одной проблемой является пренебрежение санитайзерами в магазинах, торговых центрах и других общественных местах.

Самой же главной ошибкой Зайцев назвал несоблюдение гражданами социальной дистанции.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", на утро воскресенья в городе заболели еще 709 человек.