В этом году Петербург получит сотни единиц нового транспорта

С начала 2020 года в Санкт-Петербурге рекордно обновили городской транспорт. Об этом сообщил губернатор Алексанр Беглов.

Закуплены и работают полсотни новых автобусов МАЗ и ЛИАЗ. До конца года автопарки пополнят еще почти двести единиц транспорта.

Метро расширил состав на 40 новых вагонов, еще 16 будут приняты в ближайшие месяцы.

С начал года стали доступны более 60 троллейбусов, еще 78 поступят до конца декабря.

В начале будущего года поставят дюжину новых трамваев.

Власти планириуют закупать для города больше экологичных видов транспорта.