Число заболевших в Санкт-Петербурге за сутки составило 709

В северной столице за сутки прибавилось 709 новых заболевших коронавирусом. Скончались 25 человек, выздоровели 387.

За последние сутки в нашей стране выявлено 16 710 новых заболевших, 229 летальных исходов, 7 704 выздоровевших.

С весны переболели в РФ 1 513 877 человек, умерли 26 050, выздоровели 1 138 522.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", накануне журналисты издания "Медуза" опубликовали текст, в котором анализируют статистику заболевших по Петербургу. Сотрудники заметили странность в данных - почти ежедневно число выздоровевших где-то в два раза меньше, чем число заболевших. В других регионах ситуация не такая.