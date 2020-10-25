Концерт для пенсионеров провели во время роста заболеваемости коронавирусом

Муниципалитет Малой Охты отправил пожилых людей на концерт в БКЗ «Октябрьский» на фоне пандемии коронавируса. Мероприятие было посвящено 75-летию Победы и называлось «На всю оставшуюся жизнь», пишет АБН.

Фото с мероприятия опубликовали "ВКонтакте" муниципалитета. На снимках видно, что граждане не соблюдают дистанцию. В субботу прошло два концерта.

Как уточняет "Царьград", модераторы группы удалили под постом несколько комментариев неравнодушных петербуржцев, пытавшихся выразить недовольство и несогласие с подобными опасными мероприятиями во время пандемии.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", власти Петербурга рекомендовали пожилым людям, находящимся в группе риска, соблюдать режим самоизоляции.