ВОЗ предрек трудные месяцы коронавирусной пандемии

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил грядущих трудных месяцах пандемии. Об этом он сказал на брифинге в Женеве, передает ТАСС.

По его мнению, мир, особенно страны Северного полушария, находятся на важном распутье. Гебрейесус предупредил, что некоторые страны движутся по опасной траектории.

Многие государства наблюдают у себя резкий рост заболеваемости коронавирусом. Больницы заполняются, возможности здравоохранения исчерпываются.

Глава ВОЗ обратился к лидерам стран предпринять шаги, направленные на предотвращение роста смертности, коллапса систем здравоохранения и закрытия школ.

Отметим, что заболеваемость растет в Петербурге несколько недель. Школы пока работают очно, однако детям предстоят каникулы. Правительство города принимает точечные меры для борьбы с распространением инфекции.