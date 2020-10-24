Учителей Петербурга решено перевести на частичную "дистанционку"

Школам северной столицы передали рекомендации от властей по организации удаленной работы учителей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

По ее словам, идею временой удаленки для учителей поддержал вице-губернатор Николай Бондаренко, который курирует районы. При этом часть работы учителям необходимо будет делать, как и прежде, очно присутствуя в школах.

При этом вопрос о кружах пока остается открытым, указала Потехина, так как в кружках присутствуют дети не только из одного класса и даже не только из одной школы.

Как ранее писал "Санкт-Петебург.ру", на удаленку 24 октября перешел сам губернатор Александр Беглов. По данным Смольного, градоначальник мог контактировать с ковид-положительным человеком. Также удаленно будут работать члены администрации и пресс-служба Беглова.