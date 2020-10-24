Ленобласть попала в список стабильных по росту заболеваемости регионов

В Ленинградской области стабильная ситуация с коронавирусом. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает РИА Новости.

Эксперт уточнил, что усиление динамики заболеваемости COVID-19 отмечается во всех регионах страны.

Он отметил, что в восьми регионах ситуацию можно оценить как тяжелую - это Бурятия, Чукотка, Алтай, Псковская и Новосибирская области, Севастополь и Ненецкий АО.

В числе стабильных, помимо Ленобласти, оказались Краснодар, Чечня и Ингушетия.

Удовлетворительной ситуацию называют в Дагестане, Московской и Челябинской областях и др.