Пресс-служба Беглова решила перейти на удаленку вслед за губернатором

Пресс-служба губернатора Александра Беглова отправилась на карантин вслед за ним. Как пишут "Невские новости", ключевые сотрудники аппарата и пресс-службы перешли на удаленную работу.

Отмечается, что никто тяжело не болеет.

При этом работать нужно будет в удаленном режиме, а также регулярно проходить медосмотры.

Как писал сегодня "Санкт-Петербург.ру", губернатор принял решение изолироваться от общества и коллег после того, как узнал, что контактировал с человеком, получившим положительный результат теста на коронавирус. Беглов продолжит работу в онлайн-формате.

Заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает расти. На сегодня зафиксировано 713 новых заболевших.