В петербургском НИИ гриппа работают над новой вакциной от коронавируса

В Научно-исследовательском институте гриппа им. А. А. Смородинцева начали работать над созданием новой вакцины от коронавируса.

Новую вакцину в виде спрея или капель разрабатывают на основе вируса гриппа, передает ТАСС.

Ослабленная версия вируса помогает найти путь для доставки белков COVID-19, иммунный ответ к которым должен защитить от инфекции.

В настоящее время начаты доклинические испытания вакцины на животных.

В будущем году возможны тесты на добровольцах.

В Минздраве ранее заявляли, что в РФ массовая вакцинация может начаться в ноябре. Между тем, от гриппа привиться можно с начала осени.