Губернатор Беглов ушел на удаленную работу

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перешел на дистанционный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Он, возможно, контактировал с людьми, у которых положительный тест на коронавирус.

Совещания с участием градоначальника будут проходить в режиме видеоконференцсвязи.

Отметим, сейчас в городе рекомендовано пожилым людям оставаться дома, а также всем, у кого есть возможность работать удаленно, воспользоваться ею.