В Смольном назвали условия, при которых рекомендация для пожилых оставаться дома превратится в правило

В Смольном рассматривают возможное введение режима самоизоляции для горожан старше 65 лет в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в северной столице. Об этом, как пишет «Мойка78», сказал глава комитета по промышленной политике Александр Ситов.

По его словам, в последнем постановлении губернатора по ситуации с коронавирусом и правилам и ограничениям в связи с этим говорится, что работодатели должны направить в Комитет по промышленной политике номера телефонов сотрудников старше 65 лет без персональных данных, которые не могут работать на «удалёнке» с объяснением причин. Так власти собирали статданные о том, кто из пожилых заболел, кто на самоизоляции, кто продолжает ходить на работу, как обычно.

Ситов пояснил, что введение обязательной самоизоляции для пожилых может позволить избежать более жёстких ограничений.

Кроме того, в Смольном предполагают, по примеру Москвы, собрать данные о работниках моложе 65 лет, которые находятся на удаленке.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", власти Петербурга стараются не вводить полномасштабные ограничения, а работать точечно. Так, было решено запретить развлекательным заведениям - клубам, барам, ресторанам - работать после 23 ч.