Актриса Светлана Крючкова попала в петербургскую больницу

Российская актриса Светлана Крючкова на днях была госпитализирована в одну из клиник Санкт-Петербурга. Как пишут "7 дней", диагноз - не коронавирус, хотя многие СМИ высказывали подобные предположения.

Пять лет назад у звезды диагностировали онкологию, которую она лечила в Германии.



Близкий друг Крючковой актер Олег Басилашвили опроверг предположения о COVID-19. Он отметил, что созванилвался с актрисой и она отметила, что с ней все в порядке.

В настоящее время актрису уже выписали - она дома и чувствует себя нормально. Диагноз журналистам она не сообщила.