Путин пообещал не вводить тотальные ограничения из-за коронавируса

Правительство РФ не планирует вводить всеобщие ограничительные меры из-за коронавируса. Об этом во время встречи с членами правления РСПП заявил президент РФ Владимир Путин.

По мнению президента, страна научилась бороться с болезнью и рост числа заболевших не приведет к массовым закрытиям. Путин указал, что в России разработаны вакцины, появились препараты для лечения коронавирусной инфекции.



Самым важным сейчас остается продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения, соблюдение мер предосторожности и вакцинация, подчеркнул глава государства.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", за последние сутки в России было выявлено 15,7 тыс. новых случаев заболевания.