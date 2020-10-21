В Петербурге выросло число ушедших на карантин классов

Школы северной столицы обновили рекорд по числу учащихся, отправленных на дистанционное обучение. По состоянию на 21 октября, дома учатся 120 классов из 69 образовательных учреждений.

По данным на 20 октября, переведенных на удаленку классов было 106 (в 57 школах).

На карантине и семь групп в шести детских садах.

По данным комитета по образованию, перешедшие на удаленку классы составляют 0,6% от общего числа.

Причиной закрытия стали заболевания ОРВИ и коронавирусом.

Власти позже примут решение о продлении/непродлении осенних каникул на фоне роста заболеваемости.