Медучреждениям Петербурга выделят 2 млрд на покупку СИЗ

Власти Петербурга решили выделить дополнительные средства на приобретение лабораторного оборудования для ПЦР-исследований на COVID-19 и покупку средств индивидуальной защиты для медиков и пациентов. Соответствующие постановления подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Так, 34 млн рублей пойдут на лабораторное оборудование для диагностики методом ПЦР (в пяти медорганизациях). Таким образом, отметили чиновники, производительность выполнения исследований повысится в 2-3 раза.

2 млрд рублей из резервного фонда направят на субсидии госучреждениям здравоохранения - на них приобретут защитные костюмы, маски, перчатки и бахилы для медработников и пациентов.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", комздрав разъяснил петербуржцам, кому полагается бесплатный тест на коронавирус.