В Петербурге коронавирусом заболели 684 человека

В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали 684 новых заболевших коронавирусом. При этом вылечились 343 человека, а скончались - 49.

В целом в стране за последние сутки выявлено 15,7 тыс. новых случаев, 317 летальных исходов, выздоровели 10 952 человека.

За все время пандемии заболели более 1,4 млн россиян. Скончались 24,9 тыс. сограждан, а выздоровелни более 1 млн.

Как ранее писал "Санкт-Петербург.ру", в Петербурге, по данным Смольного, заразились COVID-19 около 300 учителей и тысяча учеников школ. При этом на карантин отправляют только отдельные классы. На сегодня их немногим более ста.