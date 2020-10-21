В Петербурге растет число заболевших коронавирусом учителей и школьников

Более трехсот учителей и тысячи учеников петербургских школ заболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе Санкт-Петербурга.

Как прокомментировала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, власти ничего не могут поделать с этой ситуацией.

По ее словам, правительство города делает все возможное, чтобы оттянуть момент или вовсе избежать перехода на дистанционку.

В настоящее время на удаленном обучении находятся 109 классов петербургских школ.

Напомним, как сообщал накануне "Санкт-Петербург.ру", на карантин закрылось производство тестов на коронавирус. Один из сотрудников предприятия подхватил COVID-19.