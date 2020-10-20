Петербургский БДТ отменил спектакли из-за заболевших коронавирусом артистов

Большой драматический театр имени Товстоногова отменил несколько спектаклей из-за положительных результатов на коронавирус у двух артистов. Об этом говорится в официальной группе коллектива.

Так, не сыграли 20 октября спектакль "Слава". Кроме того, зрителям не удастся увидеть "Аустерли" 25 октября и "Даму с собачкой" 29 октября.



Актеры сдают тесты регулярно, чтобы театр мог соблюдать установленные Смольным антикоронавирусные правила.

Отмечается, что средства, потраченные зрителями на билет, можно вернуть через кассу или на карту, если билет был куплен через Интернет.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", в северной столице отменил свыше восьми десятков концертов из-за роста заболеваемости COVID-19. Организаторы переносят мероприятия на декабрь 2020 и весну 2021 года.