Чубайс предложил бороться с сосульками в Петербурге нанотехнологиями

Глава госкорпорации Роснано Анатолий Чубайс предложил бороться с петербургскими сосульками и наледью на крышах с помощью инноваций. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Технология подразумевает использование для покрытия крыш особой пленки на основе графеновых нанотрубок. Пленка способна нагреваться до 50 градусов. Таким образом, будет предотвращена сама возможность образования на кровле наледи.

Спонсировать пилотный проект будет госкорпорация.

Пока планируется установить инновационную пленку на двух домах на набережной Фонтанки и Тверской улице.