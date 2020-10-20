Производителя тестов на коронавирус отправили на карантин по COVID-19

В Санкт-Петербурге на карантин ушла недавно открывшаяся организация по производству тестов на новую коронавирусную инфекцию "Витал Девелопмент Корпорэйшн". Как пишет "Мойка78", у работников выявили коронавирус и временно закрыть пришлось все предприятие.

Производитель выпускал системы по выявлению антител - около 500 тыс. тестов в месяц.

Сообщается, что COVID-19 выявили у одного из сотрудников. Впрочем, общее число сотрудников не называется.

Уточняется, что объявление о закрытии весит на дверях помещения.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что власти города начали закрывать магазины продуктов и отделения банков за нарушение санитарных требований.