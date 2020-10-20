Несколько магазинов Петербурга лишены права на работу за несоблюдение антикоронавирусных правил

Инспекторы начали отбирать у представителей бизнеса QR-коды, которые дают разрешение на работу в условиях режима повышенной готовности. О потере QR-кодов сами предприниматели рассказали в ходе онлайн-конференции комитета по промышленной политике, пишет АБН.

Принятое Смольным решение стало для многих из участников рынка неожиданностью.

Например, право на работу утратили некоторые точки торговых сетей «Дикси» и «Магнит».

Также лишено кода одно из отделений Сбербанка. При этом в банке "Ъ" прокомментировали, что неукоснительно соблюдают правила, а протоколов о нарушениях от контролирующих органов они пока не получали.

Как правило, разрешения отзывают за несоблюдение элементарных правил работы во время пандемии коронавируса: отсутствие масок у работников и посетителей.