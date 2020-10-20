Власти Петербурга думают о продлении школьных каникул

Петербургским школьникам могут продлить каникулы в связи с эпидобстановкой. Об этом, как пишет "ПД", сообщил председатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов.

По его словам, вероятнее всего, каникулы будут продлены до двух недель. Таким образом, дети вернутся на учебу не 5-го, а 9 ноября.

В это время Роспотребнадзор проследит за изменениями заболеваемости в городе и, исходя из собранной информации, примет новое решение. Из вариантов: частичный переход на дистанционку, не для всех школ и, возможно, лишь для части классов.

В Комитете по образованию продление каникул в Петербурге пока не подтвердили.

Как ранее писал "Санкт-Петербург.ру", вице-губернатор Ирина Потехина отмечала, что коронавирус обнаружили практически в каждой третьей школе северной столицы, но случаи были единичные, вспышек зафксировано не было.