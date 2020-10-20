Беглов продлил "ковидные" выплаты медикам

Власти Санкт-Петербурга продлили период стимулирующих выплат медикам, работающим с больными коронавирусом. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном.

Теперь выплаты будут начисляться до конца октября, включая 31 число.

Список лиц, которым положены доплаты, не изменился.

Отметим, что за последние сутки в северной столице обследовали на коронавирус более 32 тыс. человек.

Под наблюдением медиков находится 3,9 тыс. человек, большая часть из которых (2,9 тыс.) ― на самоизоляции.