В Минздраве сообщили, что подавляющее большинство заболевших вернулось с отдыха

Подавляющее большинство заболевших COVID-19 россиян привезли вирус с отдыха. Об этом, как передет "Интерфакс", заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава России Рахим Хаитов.

По его словам, избежать заражения было трудно, так как люди скапливались на пляжах, в ресторанах и других местах, не используя средства защиты или используя маски неправильно.

Хаитов посоветовал россиянам соблюдать санитарные требования, о которых не устают напоминать власти: это ношение масок и перчаток, социальное дистанцирование.

Он привел в пример Китай, где все ведут себя дисциплинированно - там почти нет зараженных коронавирусом.

По данным на 10 октября, в КНР фиксировалось около десяти заражений в сутки. В РФ на 17 октября выявлено около 15 тыс. новых заболевших.