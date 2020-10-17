В Петербурге выявили 659 заболевших коронавирусной инфекцией

В Санкт-Петербурге на утро 17 октября прибавилось 659 новых заболевших коронавирусом. При этом скончался за сутки 31 человек, а выздоровели 330 горожан.

14 922 новых случая зафиксировано по всей стране, такж 279 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 617 человек.

Число заболевших за все время пандемии в РФ превысило 1,38 млн человек. Умерли более 24 тыс., выздоровели свыше миллиона.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", датские ученые установили возможную связь заболеваемости коронавирусом и тяжестью протекания болезни с группой крови. Так, реже остальных болеют люди с первой группой.