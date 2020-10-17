В РФ разрабатывают лекарство, останавливающее размножение коронавируса

В России ведутся работы над препаратом, который останавливает размножение коронавируса. Сейчас лекарство проходит доклинические исследования, сообщил РИА Новости главный аллерголог-иммунолог Минздрава РФ Рахим Хаитов.

По его словам, препарат является специфическим - он направлен на остановку репликации вируса. Пока таких разработок в мире нет.

Как пояснил ученый, лекарство будет "точно бить по генам", которые отвечают за размножение COVID-19.

Также в субботу стало известно, что исследователи из Дании подтвердили влияние группы крови на вероятность заражения коронавиром и тяжестью течения заболевания. Так, среди заболевших было меньше людей с первой группой крови (AB0). Среди представителей групп A, B и AB болевших было гораздо больше.