В метро Петербурга обнаружили плакаты о коронавирусе с ошибкой

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев нашел в петербургском метро противовирусный плакат с ошибкой. Он написална своей странице в Facebook, что плакат висел в одном из вагонов подземки.

На картинке мужчина в неправильно надетой маске - прикрывающей только рот и подбородок, но не нос.

Цивилев уточнил, что плакаты выпустили комитет по здравоохранению, МИАЦ и Городской центр медицинской профилактики.

Он отметил, что, по рекомендации Роспотребнадзора, маска должна закрывать и рот, и нос.

78.ru обратился в пресс-службу Смольного, где отметили, что давно рекомендовали снять эти устаревшие плакаты (печатались в марте-апреле для метро и медучреждений) со стен. Данные плакаты были направлены на призыв горожанам, приехавшим из различных стран, обращаться по номеру «112» и сообщать о путешествии, а не на то, как носить маски.