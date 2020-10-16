Вице-губернатор Петербурга назвала число заболевших коронавирусом школьников и учетилей

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились две сотни сотрудников школ, а также у семь сотен учеников. Об этом, как пишет "ДП", сообщила вице-губернатор северной столицы Ирина Потехина.

Она добавила, что в каждой третьей школе выявляли заболевших COVID-19. Всего в Петербурге более 680 школ и примерно в 270 зарегистрировали хотя бы по одному случаю, пояснила Потехина.

При этом, указала она, ситуации заболеваний могут быть разными - заразившийся ребенок не всегда приходил в школу, так как с температурой и признаками ОРВИ посещение учебных заведений запрещено.

На сегодня на карантине по разным причинам находятся более сотни петербургских классов и пять групп в детсадах.

На странице Потехиной "ВКонтакте" продолжается голосование для родителей и педагогов о том, продлевать ли каникулы, отправлять ли школьников на дистанционку и т.п. Впрочем, неизвестно, как результаты онлайн-опроса повлияют на решение властей.