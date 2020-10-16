118 классов в Петербурге перевели на удаленку

В Санкт-Петербурге на дистанционном обучении находятся 118 классов в 59 школах - около 0,6% от общего числа классов. Также по домам отправили пять групп в пяти детских садах, сообщили в комитете по образованию города.

15 октября в лицее № 281 положительные тесты на коронавирус получили восемь учеников 6-го класса. Класс отправили на удаленное обучение.

Отметим, что на странице вице-губернатора Петербурга несколько дней длится опрос педагогов и родителей о дальнейшем формате обучения. Пока самым популярным стал вариант с ранним уходом школьников на каникулы или продленными каникулами.