Длинные каникулы для школьников как меру борьбы с коронавирусом поддержали 33 тыс. петербуржцев

На официальной странице "ВКонтакте" вице-губернатора Санкт-Петербурга Ирины Потехиной продолжает идти голосование по формату обучения школьников в виду растущей заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Более 33 тысяч родителей высказались за досрочные каникулы или их продление. Эту идею поддержала и большая часть педагогов - более восьми тысяч.

Самым непопулярным оказалось "домашнее обучение с консультационным педагогическим сопровождением".

Неизвестно, какое влияние результаты опроса будут оказывать на решение властей по вопросу перевода школьников на дистанционку.