В электричках усилили антикоронавирусные меры

Пригородный транспорт Санкт-Петербурга ужесточил меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Пассажирам объявляют о мерах, которые нужно соблюдать. Так, нужно помнить о социальной дистанции, ношении масок. В вагонах размещены информационные памятки.

В помещениях вокзалов и станций регулярно проводят дезинфекцию и проветривание, кроме того, происходит ионизация воздуха, имеется запас мыла, антисептика и масок.

Такие же меры соблюдаются в Пулково и на автостанциях.