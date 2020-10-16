В Санкт-Петербурге выявили 647 новых заболевших коронавирусом

В Санкт-Петербурге выявлено 647 новых случаев заболевания коронавирусом. Скончались на 16 октября 25 человек, выздоровели 322.

Всего в стране за сутки выявили 15 150 новых случаев коронавируса, 232 человека скончались, выздоровели 8 485.

За все время пандемии переболели более 1,3 млн россиян, скончались более 23,7 тыс. человек.

Отметим, пока в городе не вводятся новые строгие ограничительные меры. Однако власти настоятельно рекомендуют горожанам соблюдать основные требования - носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию, использовать санитайзеры, а если горожане пожилые - лучше посидеть дома.