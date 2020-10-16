Петербуржцам предложили самим решить, какие "коронавирусные" ограничения вводить в школах

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина у себя на странице «ВКонтакте» запустила опрос по поводу коронавирусных ограничений в школе. Всего в опросе десять вариантов - пять для педагогов и пять для родителей. В опросе (по состоянию на утро 16 октября) приняли участие более 80 тыс. человек.

Пока что родители и учителя отдали большинство голосов за уход на каникулы пораньше (более 34% голосов). Второе место (более 28%) заняло цикличное обучение, когда очно дети присутствуют три недели, а одну сидят дома.

Дистанционное или домашнее обучение поддержали достаточно мало преподавателей и родителей.

Неизвестно, насколько весомы будут результаты опроса для конечного решения Смольного по обучению детей.

На карантине сейчас пребывают свыше ста классов в более чем полусотне школ Петербурга.