Российское лекарство от коронавируса подешевело

ФАС в конце сентября заинтересовалась ценами на препараты, рекомендуемые для лечения коронавируса, — «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир» (действующее вещество — фавипиравир).

Как пишет "Фармвестник", сначала они стоили очень дорого, а сейчас снижаются.

В Росздравнадзоре отметили, что удешевление - это нормально, так как появилась конкуренция среди производителей препаратов.

Издание предполагает, что фавипиравир может подешеветь в том числе из-за регистрации аналога от компании Glenmark (Индия) — «Фавихелп». Стоимость этого лекарства - немногим больше 3 тыс. руб.

Отметим, что упомянутые выше лекарства появились в аптеках Петербурга, хотя и в небольшом количестве.