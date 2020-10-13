Российский коечный фонд для больных COVID-19 заполнен на 90%

На фоне роста случаев заражения коронавирусом коечный фонд в России занят на 90%. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.



При этом пятая часть - это больные в легкой форме. По сути, они могут находиться дома, отметил Гриднев.

По его словам, оказание медпомощи стационарно в РФ отработано хорошо, а амбулаторная помощь пока не отлажена достаточно.

Как пишет "Ъ", на фоне серьезного роста заболеваемости в октябре некоторые регионы уже столкнулись с нехваткой бригад скорой помощи и мест в "ковидных" стационарах. В Кремле не исключают возвращения карантинных мер.