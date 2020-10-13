В Петербурге еще дюжину классов перевели на удаленку

В Петербурге 81 класс в 39 школах перешел на удаленное обучение. Об этом 78.ru сообщили во вторник в пресс-службе городского Комитета по образованию.

В Смольном добавили, что на карантине в связи с выявлением или распространением ОРВИ остаются три группы в трёх детских садах города.

Накануне в городе было 69 классов, закрытых на карантин.

Ранее в Роспотребнадзоре Петербурга сообщили, что заболеваемость среди старшеклассников по сравнению с августом выросла более чем на 180%.

С 26 октября в школах ожидаются осенние каникулы.